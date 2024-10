Motorshow 2Mari – Promessa mantenuta, procede la riqualificazione di Saline – VIDEO

Il rumore delle macchine potatrici ha rotto già da un pò il silenzio decennale del porto di Saline Joniche.

Già da alcune settimane infatti tanti operai sono a lavoro per la riqualificazione di una zona da tempo abbandonata. Erano davvero tanti gli scettici che, fino a poco tempo fa, cercavano di smentire la notizia di un possibile ritorno ‘all’antica gloria’ di quello che ormai più che un porto era divenuto uno stagno.

La riqualificazione invece è iniziata davvero, come promesso dall’organizzazione del Motorshow 2 Mari. Quello filmato dalle telecamere degli stessi operatori del progetto è un momento ‘storico’ di rinascita, non solo per Saline ma per tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

INTERVENTI

Gli interventi di riqualificazione parziale dell’area erano già previsti da anni, ma il Motorshow ha contribuito a velocizzare e rendere concreta l’attuazione. Dalla pulizia della rampa d’accesso alla SS 106, sino al cancello d’ingresso; alla sistemazione dell’area interna, compresa la pavimentazione laddove risulterà danneggiata, questi alcuni dei cambiamenti che sono già in atto.

Ultimati tali interventi, l’area, per qualche mese, cambierà volto grazie all’allestimento di un villaggio pronto ad accogliere migliaia di visitatori e tantissime inedite iniziative non solo di tipo motoristico.

Video di Gabriele Tringali

Fonte: Motorshow 2Mari