Motta San Giovanni, al via ‘A tu per tu con…il territorio’

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni ha dato inizio, già da Mercoledì 8 Aprile, ad un progetto dal titolo “A TU PER TU CON…IL TERRITORIO”.

Si tratta di una iniziativa, ideata da alcuni componenti dell’Associazione, che permetterà di far conoscere il nostro paese attraverso il racconto delle esperienze di chi lo vive quotidianamente o di chi si sente ancora di appartenere ad esso.

“Come si capisce da titolo scelto a questa iniziativa -dice Giovanna Di Dia, Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni- cercheremo di porci “a tu per tu” con il territorio, o meglio con i cittadini, Associazioni o altre realtà esistenti, esplorando insieme il mondo della cultura, dell’arte, delle problematiche socio-educative e giovanili, economico-finanziarie, ambientali e tanto altro.”

Aggiunge la Presidente: “Il fine certamente è quello di promuovere il nostro paese, soprattutto valorizzare le risorse presenti nel nostro Comune. E vi assicuro che di risorse ne abbiamo davvero tante.”

Quindi, un appuntamento periodico che vedrà, in diretta sulla pagina Facebook della Pro Loco, protagonisti tanti personaggi, noti o meno, con i quali verranno affrontate svariate tematiche.

Dopo aver avuto come ospite Antonio Scappatura, Direttore della Fotografia, il prossimo collegamento sarà martedì 14 Aprile alle ore 19.00 ed insieme a Riccardo Leonardi, giovane nostro concittadino nonché Ingegnere, si affronterà un tema attuale quale quello del riciclo dei rifiuti ed il modo in cui la questione ambientale viene oggi affrontata dal mondo delle Startup. Particolare attenzione, inoltre, verrà data a www.invecebottega.it, un sito sviluppato da RE-LEARN, il quale raccoglie tutte le piccole attività commerciali aperte in questo periodo di emergenza Covid-19.