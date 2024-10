A Motta San Giovanni la consegna dei buoni per l’infanzia

“È stata approvata la graduatoria distrettuale per l’erogazione dei ticket finalizzati all’acquisto di beni primari per l’infanzia”.

Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Motta San Giovanni. Annuncio che avviene dopo aver seguito tutta la procedura che ha visto l’accreditamento degli esercizi commerciali e poi l’approvazione della graduatoria territoriale.

Enza Mallamaci, delegata dal sindaco Giovanni Verduci, ha curato le iniziative del Distretto Socio Sanitario n°4 che ha come ente capofila il Comune di Melito Porto Salvo.

“Il buono può essere ritirato dai soggetti ammessi in graduatoria. Ci si potrà recare presso il Comune di Melito Porto Salvo (ente capofila). Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30. Il buono potrà essere utilizzato per acquistare prodotti per l’igiene del bambino. Pannolini, apparecchi per l’allattamento, alimenti per la crescita e lo svezzamento, farmaci non rimborsabili e da banco per bambini. Ed ancora prodotti di medicazione, apparecchi sanitari, medicazioni e integratori. Comunque, al momento del ritiro sarà consegnato l’elenco specifico dei beni e l’elenco delle attività accreditate a ricevere questo buono”.