Mowgly torna nella sua Reggio con un evento unico

Sabato 3 agosto a Gallico un evento da non perdere. Oltre a Mowgli, dal programma Amici di Canale 5 ci sarà anche Valentina Vernia. Scopri di più

Cristian Bilardi in arte Mowgli torna nella sua terra con un evento da non perdere. Sabato 3 agosto, a partire dalle 21.30, il campione reggino di breakdance sarà tra gli ospiti d’eccezione dell’estate gallicese, evento inserito nel programma religioso di Gallico.

‘Ndi Salamu Show’ il titolo della serata, tratto da una delle celebri battute di ‘Sandrino’, personaggio creato da Pasquale Caprì, tra i protagonisti dell’evento.

Mowgli si esibirà in coppia con Valentina Vernia, anch’essa reduce (come il talento reggino di breakdance) dall’esperienza nell’ultima edizione del seguitissimo programma ‘Amici di Maria De Filippi’, in onda da diversi anni su Canale 5.

“E’ il primo evento di questo tipo che faccio nella mia città e in particolare a Gallico, il luogo dove sono cresciuto e al quale mi legano tantissimi ricordi. Ci tengo enormemente a questa serata, invito tutti i reggini a presenziare”, le parole di Cristian Bilardi ai microfoni di CityNow.

Un evento (presentato da Benvenuto Marra) da non perdere grazie alla comicità di Pasquale Caprì e Giorgio Casella, la musica dell’artista Sabrina Cotroneo e il talento che metteranno sul palco Mowgli e Valentina Vernia.