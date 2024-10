Reggio Calabria piange la scomparsa del dott. Valerio Berti

È di pochi minuti fa la triste notizia della morte di Valerio Berti, farmacista titolare della farmacia Igea a Reggio Calabria, Presidente della Lega Navale Italiana Sezione Reggio Calabria ed oggi Delegato Regionale della LNI.

“La notizia ci addolora profondamente, perdiamo un amico, un appassionato amante del mare che tanto ha fatto per la nostra Sezione. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di enorme tristezza”. Si legge in un post della sezione reggina della Lega Navale Italiana.