A Polistena l’inaugurazione del murale dedicato a Julian Assange

Sarà la parete laterale di un fabbricato di via on. Luigi Longo, concessa gratuitamente dai proprietari dell’immobile, ad ospitare il nuovo murale dell’artista Maurizio Giulio Gebbia, in arte Giulio Rosk. L’Amministrazione Comunale e la città di Polistena ringraziano i proprietari per la concessione.

Lo scorso anno, grazie all’estro artistico di Rosk, è stato realizzato il volto di Gino Strada in via Catena, un’opera molto apprezzata che è divenuta meta di tantissimi amanti della StreetArt in visita a Polistena. Con il murale “Gino”, l’Amministrazione Comunale ha voluto esaltare i valori della solidarietà umana, della pace e dell’eguaglianza.

Oggi, la rappresentazione di JULIAN ASSANGE, insignito della cittadinanza onoraria di Polistena mentre stava per essere estradato e condannato negli Stati Uniti, rappresenta un vero e proprio inno alla libertà di espressione e di informazione, tutelate dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Il significato del murale

Assange, incarcerato per avere reso pubbliche informazioni “sensibili” che hanno messo in imbarazzo lo Stato americano, è diventato un simbolo della resistenza contro ogni forma di censura. La sua persecuzione costituisce un esempio di irriducibile resistenza a qualsiasi bavaglio legale o illegale imposto ai media, senza i quali l’umanità sarebbe all’oscuro di molti soprusi.

Se pensiamo a ciò che sta succedendo a Gaza e nell’area mediorientale, la libertà di stampa diventa fondamentale per comprendere le dinamiche oscure che ispirano azioni sbagliate dei potenti del mondo.

L’opera FREEDOM

Il murale, intitolato FREEDOM, avrà un costo complessivo di 7.000/8.000 euro, finanziati con gli utili della farmacia comunale. Come accaduto con l’opera dedicata a Gino Strada, il murale abbellirà un altro quartiere di Polistena, diventando un’attrazione innovativa e colorata.

Con un murale all’anno, l’Amministrazione Comunale intende coniugare la valorizzazione degli spazi urbani con la diffusione di messaggi sociali e civili di grande rilevanza.