MuSaBa incanta anche l’Oriente. Arriva una collaborazione tra Calabria e Cina?

MuSaBa apprezzato e ammirato in tutto il mondo. Il Museo d’Arte contemporanea di Mammola potrebbe presto collaborare con l’Oriente, precisamente con la Cina. Sun Yan, direttrice di uno dei più importanti musei della CINA, il MoCA Museum of Contemporary Art SHANGHAI, sarà a MUSABA venerdì 19 aprile alle ore 10, insieme all’artista Hsiao Chin, che nel 1981 realizzò una delle prime opere site-specific nel Parco MUSABA. Ha proposto un protocollo d’intesa per una collaborazione artistico-turistica tra CALABRIA e CINA.

LEGI ANCHE

La Rai intanto è tornata ad occuparsi del museo calabrese. In una delle ultime puntate di Save the date, le telecamere Rai hanno raccontato le particolarità e le bellezze del Musaba, un luogo che sembra magico e incantanto.

CLICCA QUI per vedere il video (inizio 12 minuti e 15 secondi)

LEGI ANCHE