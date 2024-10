Museo di Reggio: un giorno di stop prima di tornare alla carica

“Dopo due settimane di apertura continua e decine di migliaia di visitatori, oggi il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria resta chiuso al pubblico”.

Lo ha scritto, in un post su Facebook, il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino. Giornate frenetiche per palazzo Piacentini che è stato quasi preso d’assalto da turisti, tanto che la fila è giunta per oltre l’angolo dell’isolato di cui il museo fa parte. Un grande successo, ma anche un traguardo necessario a soddisfare le aspettative per il 50° dei Bronzi di Riace.

“Tra il Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, le quattro mostre temporanee e i tanti eventi estivi proposti al pubblico è un successo per tutto il territorio” ha aggiunto ancora Malacrino, che dà appuntamento a reggini e turisti al MArRC per la giornata di domani, martedì 23 agosto.