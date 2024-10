Museo di Reggio Calabria, rinnovo del mandato per il direttore Malacrino

"Altri quattro anni insieme, per far crescere e consolidare il #MArRC sul territorio e a livello internazionale", le parole del direttore Carmelo Malacrino

Il Direttore Generale Musei del Ministero per i beni e le Attività culturali, Antonio Lampis, ha avviato le procedure di rinnovo per i direttori dei Musei di II fascia in scadenza.

Di seguito la lista : 1) Museo Archeologico Nazionale di Napoli, direttore Paolo Giulierini; 2) Museo Archeologico Nazionale di Taranto, direttore Eva Degl’Innocenti; 3) Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Direttore Carmelo Malacrino; 4) Musei Reali di Torino, Direttore Enrica Pagella; 5) Gallerie Estensi a Modena, Direttore Martina Bagnoli 6) Parco Archeologico di Paestum, Direttore Gabriel Zuchtriegel, 7) Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, Direttore Flaminia Gennari Santori, 8) Museo Nazionale del Bargello, Direttore Paola D’Agostino, 9) Galleria Nazionale dell’Umbria, Direttore Marco Pierini. Per le direzioni di Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Nazionale delle Marche sarà emanato il bando di selezione pubblica internazionale.

Cosi il direttore Malacrino ha espresso su Facebook la soddisfazione per il rinnovo del mandato.