Al Museo di Reggio l’inaugurazione di ‘Blooming skin of brain paradise’

Un'opera per la pace realizzata da Aljosha (ucraino) e Ilya (russo). L'appuntamnento al MArRC per l'inaugurazione

Il prossimo 22 dicembre alle ore 17, presso la suggestiva terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), sarà presentata “Blooming Skin of Brain Paradise”, un’installazione unica nel suo genere, creata a quattro mani dagli artisti Aljosha, di origine ucraina, e Ilya, di origine russa.

Questa opera, frutto di un progetto visionario promosso da un docente d’arte e un imprenditore culturale, rappresenta un potente messaggio universale: la possibilità di creare bellezza attraverso il dialogo e la comprensione reciproca, anche in tempi di divisione e conflitti.

“Blooming Skin of Brain Paradise” unisce due mondi apparentemente distanti, fondendo tradizione e innovazione, natura e mente, per raccontare la complessità della vita e la forza dell’umanesimo.

Una cornice unica per un evento irripetibile.

Uno spazio d’eccezione al MArRC

La Scala Monumentale Piacentini del Museo Archeologico Nazionale, sarà lo spazio perfetto per accogliere questa straordinaria opera.

L’installazione, che si intreccia con i temi della pace, della diversità e dell’armonia, offrirà un’esperienza emozionale unica, arricchita da un accompagnamento musicale dal vivo e da un gioco di luci che valorizzerà sia l’opera che la bellezza del luogo.

Un dialogo tra arte e territorio.

L’evento si inserisce in un più ampio progetto di promozione del patrimonio culturale e artistico della Calabria, mostrando come l’arte contemporanea possa dialogare con luoghi di grande valore storico e paesaggistico.

Un progetto internazionale e identitario

“Blooming Skin of Brain Paradise” diventa così non solo un simbolo di speranza globale, ma anche un’opportunità per raccontare l’identità di un territorio ricco di storia, cultura e innovazione.

Iniziativa ambiziosa e di ampio respiro culturale, quindi, realizzata a Reggio Calabria grazie alla volontà di:

Luca Perna, direttore creativo di Artshares

Ghislain Mayoud, curatore della mostra

Michele Geria, produttore della società cinematografica Baobei

, produttore della società cinematografica Baobei Gianluca Gargano, regista del documentario che verrà realizzato sull’opera

Ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.