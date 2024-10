Museo di Reggio, Malacrino ai saluti. Dieci candidati per la direzione

I colloqui per il Museo di Reggio Calabria prenderanno il via dal 14 novembre. I nomi dei 10 candidati

Carmelo Malacrino si appresta a salutare il Museo Archeologico di Reggio Calabria. Avventura ai titoli di coda per Malacrino, il cui mandato è scaduto. Come riportato dalla Commissione di valutazione selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore di numerosi Istituti sparsi per l’Italia.

Il 25 ottobre 2023, la Commissione, “in ragione dei punteggi complessivi assegnati ai singoli candidati e risultanti dalla somma dei punteggi ad ognuno assegnati criterio per criterio, e dunque in considerazione dell’ordine di punteggio conseguito dai medesimi per singolo museo”, ha selezionato per il colloquio i candidati per i diversi musei.

MarRc, i nomi dei 10 candidati

Gregorio Aversa – direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone e del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna Giorgia Calò – storica e critica d’arte, curatrice di mostre Maurizio Cannatà – funzionario archeologo del ministero della cultura Maria Cerzoso – archeologa, direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza Stella Falzone – archeologa Lorenzo Fatticioni – archeologo (Scuola Normale Superiore Pisa) Fabio Galeandro – archeologo Fabrizio Sudano – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia Elena Rita Trunfio – funzionario della direzione regionale dei musei calabresi; responsabile Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Enza Zullo – funzionario architetto del ministero della cultura

I colloqui per il Museo di Reggio Calabria prenderanno il via dal 14 novembre.