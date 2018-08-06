Un evento tutto per i detenuti della sezione Afrodite: mercoledì 8 agosto musica e intrattenimento con Santino De Maria e Micu u Pulici

L’ASSOCIAZIONE S.CAMILLO onlus (presidente dott.sa TIZIANA IARIA) con la collaborazione dell’associazione DOMINO e CENTRO ANTIVIOLENZA MARGHERITA…sta realizzando un progetto di “Rieducazione e riabilitazione”presso le Carceri di Arghilla’sezione AFRODITE.

Il progetto dal titolo “O mia o di nessun altro–Fragile come un uomo”è stato ed è molto apprezzato e gradito dalle persone detenute che ogni mercoledi e ogni venerdì partecipano numerose.

I detenuti di questa sezione però non possono partecipare con gli altri alle attività comunitarie

Quindi vivono in uno stato d’isolamento che non li aiuta certo a recuperare ed a migliorarsi.

È come se scontassero un’altra pena nella pena.

Cosi si è pensato di organizzare un evento tutto per loro, che li vedrà protagonisti e parte attiva .

Questa iniziativa è stata subito condivisa dalla dott.ssa Longo, direttrice della Casa Circondariale di Arghilla’, che, con grande sensibilità e professionalita’,da subito ha sposato l’iniziativa donandoci il suo supporto e la sua disponibilità.

Un grazie anche al dott.Speranza educatore capo dell’istituto penitenziario di Arghilla’che ha condiviso e supportato il progetto, a tutto lo staff degli educatori ed a tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria.

L’evento si terrà mercoledì 8 agosto alla presenza del Garante dei detenuti e di esponenti politici.

Musica e intrattenimento saranno curati da Santino De Maria.

A grande richiesta dei reclusi ci sarà la partecipazione di Micu u Pulici.