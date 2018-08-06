Musica e folklore al carcere di Arghillà
Un evento tutto per i detenuti della sezione Afrodite: mercoledì 8 agosto musica e intrattenimento con Santino De Maria e Micu u Pulici
06 Agosto 2018 - 17:29 | di Vincenzo Comi
L’ASSOCIAZIONE S.CAMILLO onlus (presidente dott.sa TIZIANA IARIA) con la collaborazione dell’associazione DOMINO e CENTRO ANTIVIOLENZA MARGHERITA…sta realizzando un progetto di “Rieducazione e riabilitazione”presso le Carceri di Arghilla’sezione AFRODITE.
Il progetto dal titolo “O mia o di nessun altro–Fragile come un uomo”è stato ed è molto apprezzato e gradito dalle persone detenute che ogni mercoledi e ogni venerdì partecipano numerose.
I detenuti di questa sezione però non possono partecipare con gli altri alle attività comunitarie
Quindi vivono in uno stato d’isolamento che non li aiuta certo a recuperare ed a migliorarsi.
È come se scontassero un’altra pena nella pena.
Cosi si è pensato di organizzare un evento tutto per loro, che li vedrà protagonisti e parte attiva .
Questa iniziativa è stata subito condivisa dalla dott.ssa Longo, direttrice della Casa Circondariale di Arghilla’, che, con grande sensibilità e professionalita’,da subito ha sposato l’iniziativa donandoci il suo supporto e la sua disponibilità.
Un grazie anche al dott.Speranza educatore capo dell’istituto penitenziario di Arghilla’che ha condiviso e supportato il progetto, a tutto lo staff degli educatori ed a tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria.
L’evento si terrà mercoledì 8 agosto alla presenza del Garante dei detenuti e di esponenti politici.
Musica e intrattenimento saranno curati da Santino De Maria.
A grande richiesta dei reclusi ci sarà la partecipazione di Micu u Pulici.
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