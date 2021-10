Divina Commedia a Reggio, Pegna: 'Finalmente si torna alla normalità'

La Divina Commedia Opera Musical arriva attesissima a Reggio Calabria. Il Palacalafiore si prepara ad accogliere l’acclamato kolossal a settecento anni dalla morte di Dante nei giorni 2, 3 e 4 dicembre.

A raccontare questo grande ritorno alla scena dopo un periodo di stop che è sembrato interminabile, è stato l'organizzatore dell'evento, Ruggero Pegna, insieme ai maggiori protagonisti.

Pegna e il ritorno alla scena con la Divina Commedia

La straordinaria opera che nelle passate stagioni ha incantato tantissimi palcoscenici italiani con ripetuti sold out, si rianima di nuova potenza e piena bellezza e torna in scena dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid.

Fatti di Musica 2021, 35° edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna chiuderà a Reggio Calabria con l’imponente e spettacolare Musical che torna al Palacalafiore, la più capiente struttura calabrese al chiuso, a distanza di circa due anni dall’ultimo live.

“In risposta alle continue richieste di informazioni - spiega Pegna – confermo che per tutti coloro con età maggiore di 12 anni, al momento, è necessario il green pass, oppure il certificato di tampone effettuato entro le 48 ore o, ancora, idonea certificazione medica. Abolito il distanziamento di un metro, rimane l’uso della mascherina. Per i matinée, ogni classe o gruppo di classi dello stesso Istituto avranno assegnato un settore da rispettare, come sempre. Finalmente si torna, mascherina a parte, alla normalità. L’interesse è davvero enorme e sono certo che vivremo tre giorni di grande musica, cultura e divertimento!”. “E’ un’opportunità imperdibile – conclude Pegna – per avvicinare il pubblico degli studenti a questa grande Opera in un nuovo modo affascinante e spettacolare ed è anche un’occasione per visitare il Museo dei Bronzi e tutta Reggio, Città dal grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico.”.

La voce dei protagonisti

«Ripartire è un’emozione grandissima. Reggio Calabria è la terza tappa del nostro nuovo tour che ci porterà in date città italiane, ne siamo felici», così Andrea Ortis. «Pensare adesso – prosegue il regista – di rivivere il calore che solo il pubblico dal vivo può regalare agli artisti è la ricompensa più preziosa al lungo stop che ci ha tenuto lontano da luoghi che per noi sono vita». «Riportiamo in scena il capolavoro di Dante, e lo facciamo nei 700 anni della sua morte – sottolinea Antonello Angiolillo, interprete di Dante – Questo nostro è uno spettacolo in continua evoluzione con linguaggi che sanno parlare anche alle nuove generazioni».

Per Lara Carissimi, produttore esecutivo dello spettacolo, «è stata una scommessa che si è fatta sogno e anche realtà. Abbiamo avuto e abbiamo di nuovo adesso molti sold out che sono per noi motivo di profonda soddisfazione. Ci riempie di gioia arrivare al Palacalafiore di Reggio Calabria».

Maggiori informazioni

La prevendita dei biglietti per i serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Reggio C. B’Art, a fianco Teatro Cilea), mentre per prenotare gli Istituti Scolastici alle repliche del mattino al prezzo ridotto per studenti e gratuità per docenti accompagnatori, bisogna rivolgersi direttamente agli Uffici dell’organizzazione (tel. 0968441888, mail [email protected]).

Informazioni su prezzi e settori ai siti web ufficiali: www.ruggeropegna.it, www.divinacommediaopera.it.