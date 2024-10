Reggio, al Cilea il musicale ‘Il Re Leone’ di Attendiamoci

«Ricordati chi sei». È questa la frase centrale del messaggio educativo che Attendiamoci vuole lanciare attraverso il musical: “Il Re Leone”, riportando in mezzo alla gente il proprio carico di allegria e speranza.

L’Associazione Attendiamoci, all’interno delle proprie attività di servizio ai giovani, presenta dunque un nuovo spettacolo carico di emozioni, frutto di un lungo lavoro laboratoriale ricominciato sei mesi fa dopo la battuta d’arresto dovuta alla pandemia.

Il 20, 21 e 22 maggio, presso il Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria, verrà proposta una rappresentazione ispirata al famoso cartone animato Walt Disney, per vivere un’esperienza entusiasmante nell’ambito delle attività da sempre promosse dall’Associazione.

La programmazione è densa e per tutti i gusti: due serali (20 e 21 maggio), una pomeridiana (22 maggio), nonché due matinée (20 e 21 maggio) dedicati agli Istituti Scolastici di Reggio Calabria e provincia.

Tutte le persone coinvolte (registi, attori, musicisti, coreografi, costumisti ecc.) sono esclusivamente volontari che, nel corso di questi mesi, hanno deciso di dedicare grandissima parte del proprio tempo libero alla ideazione ed alla organizzazione dello spettacolo. Mesi in cui grazie a dedizione, creatività e sperimentazione si è creato un clima di armonia, divertimento e crescita, nella costruzione dello spettacolo passo dopo passo. Tutto ciò che andrà in scena, infatti, altro non è che il frutto di una sinergia di un numeroso gruppo di persone: non solo chi calcherà il palco interpretando i personaggi tratti dall’omonimo cartone animato della Disney ma anche chi ha collaborato nella regia, nella realizzazione di coreografie e costumi impegnandosi e mettendo al servizio di questa iniziativa competenze, abilità, passione.