My Moma Store presenta il Body painting day

My Moma Store, negozio super fashion di abbigliamento ed accessori maschile e femminile, di Patrizia Sorrentino, lancia un nuovo e particolarissimo evento: il Body painting day.

Per l’occasione saranno presenti due ragazze ed un ragazzo, i quali indosseranno i costumi di My Moma, posando in vetrina con i corpi completamente dipinti. L’artista che si diletterà nel body painting è l’allieva dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio, Sabrina Trimarchi, la quale creerà dei coloratissimi soggetti sui corpi dei tre modelli.

Il pubblico potrà assistere al suo fantastico e minuzioso lavoro, godendo di questo piccolo ma coinvolgente spettacolo, osservando il tutto al di fuori della vetrina.

Un’occasione dunque per assistere ad un vero e proprio show di body painting e contemporaneamente scoprire le nuove collezioni di costumi indossate dal vivo. Tra i brand: Francesca Conoci, Ilovebikini, Changit e Keyjey.

Appuntamento da non perdere: My Moma Store, Corso Garibaldi 241, dalle 17:00 in poi…per un evento irripetibile!