La Myenergy Ko contro Molfetta. Ai neroarancio non riesce la rimonta

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella quinta giornata di Play In Gold, nella sfida casalinga, Molfetta. I pugliesi reduci da una vittoria tra le mura amiche contro l’Orlandina, si trovano primi in classifica. Reggio Calabria parte bene, l’inerzia del match cambia a favore di Molfetta, la rimonta ai neroarancio non riesce, negli ultimi minuti sono diversi i tentativi di tiro non finalizzati dai ragazzi di coach Cigarini. Si fa dura a tre giornate dal termine per l’accesso ai Play Off.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti del match sono di Binelli, risponde Stefanini. A Formica, risponde Maksimovic da tre (6-4). Aramburu guadagna la lunetta, fa due su due. Tyrtyshynk da tre per il 9 a 6 dei padroni di casa. Stefanini e Formica, piazzano due triple consecutive. Tyrtyshynk subisce fallo, fa zero su due. La tripla di Binelli riporta in pareggio la partita (12-12). Tyrtyshynk da tre. Formica da sotto segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Diversi errori per compagine. Punteggio fermo sul 15 a 15. Time Out di squadra. Aramburu da sotto. Formica segna e guadagna la lunetta, trasformando il libero disponibile porta il punteggio sul 15 a 20. Seck dopo vari tentativi offensivi della Viola trasforma in sospensione e guadagna un libero, che trasforma. Gloria per i pugliesi, si chiude su l 18 a 22 la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Seck per la Viola, Formica e poi Sirakov per gli ospiti. Simonetti su assist di Seck (22-26). Aramburu da tre. Time Out chiamato da Cigarini. Stefanini dalla lunga distanza. Gloria da sotto per il +12 degli ospiti, risponde Aguzzoli. Binelli per la Viola da due, in allontanamento. Tyrtyshynk guadagna la lunetta, fa uno su due (27-34). Sirakov per Molfetta, Aguzzoli da due. A Sirakov, risponde Maksimovic da tre. Stefanini per Molfetta, Cigarini chiama Time Out. Formica fa zero su due. Si va all’intervallo lungo sul 32 a 40.

TERZO QUARTO

Un errore per compagine. Calisi per Molfetta. Stefanini per i pugliesi. Formica guadagna la lunetta, fa due su due. Cessel da sotto, risponde Aramburu. Diversi errori per compagine. Stefanini da tre, risponde Tyrtyshynk. Aguzzoli penetra per il 38 a 51. La tripla ti Binelli riapre il match, la Viola si porta sul -10. Aramburu fa due su due (41-53). Formica nell’azione successiva ai liberi uno su due. Tyrtyshynk per il 43 a 54. Sirakov dalla lunga distanza, risponde Binelli. Aramburu fa due su due. 46 a 59 a 2:41 dal termine. Maksimovic per il 48 a 59. Tyrtyshynk per il -9 neroarancio. Time Out chiamato da Carolillo. Aramburu per Molfetta, risponde Cessel. Si chiude il terzo quarto con diversi tentativo di tiro per compagine, 52 a 61 il punteggio.

ULTIMO QUARTO

Maksimovic ruba palla e va a canestro, per il -7 dei padroni di casa. Simonetti per il 56 a 61. Aramburu segna, risponde Cessel. Tyrtyshynk attacca il ferro per il -3 della Viola. Sirakov da tre, risponde Simonetti. Paglia in penetrazione. Tyrtyshynk fa due su due (64-68). Time Out di coach Cigarini. Aramburu dalla lunetta fa zero su due. Nell’azione successiva Aramburu subisce un altro fallo e fa due su due. Tyrtyshynk da tre per il 67 a 70. Il pubblico del PalaCalafiore acclama i suoi beniamini. Aramburu segna per Molfetta, risponde Binelli da tre. 70 a 72 a 2:20 dal termine. Due tentativi di triple dei neroarancio. Aguzzoli guadagna la lunetta, fa uno su due. Time Out di squadra a 1:27 dalla fine (71-72). Seck perde palla. Stefanini subisce fallo fa due su due. Time Out di Cigarini. A poco più di 10 secondi da tre, Tyrtyshynk sbaglia da tre sul 71 a 74. Time Out di Coach Cigarini. Altro tentativo di tiro non finalizzato per la Viola, si chiude così la partita sul risultato di 71 a 74.