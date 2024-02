La Myenergy espugna Piazza Armerina. Neroarancio pronti per la seconda fase del torneo

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella ventiduesima giornata di Serie B interregionale girone H, fuori casa, Piazza Armerina. La compagine sicula, nell’ultimo turno di camionato, priva di Laganà e Musikic ha disputato un buon primo quarto. Meglio i neroarancio nel secondo quarto che si chiude a loro favore sul +9. Siaz si riprende nella terza frazione di gioco portandosi sul -7. La Myenergy resiste ai tentativi di rimonta dei siculi, soprattutto sul finale e chiude sul +8. Reggio Calabria già qualificata alla Play in Gold, Piazza Armerina alla Play in Silver. La seconda fase ad orologio precederà i Play OFF.

PRIMO QUARTO

Aguzzoli piazza una tripla. Gancio di Rotondo per il 2 a 4. Tyrtyshnyk in penetrazione. Lalic per il 4 a 5. Time Out chiamato da Cigarini. Minore segna e subisce fallo. Maksimovic da tre, ancora lui in penetrazione 6-10. Tyrtyshnyk realizza il +6 neroarancio. Aguzzoli da tre. Siaz chiama Time Out. Lalic dalla lunetta fa due su due. Cessel prende un rimbalzo e segna l’8 a 17 per gli ospiti. Minore servito da Lalic va a canestro. Ivanisevic per il -5 dei siculi. Russo piazza la tripla del 12 a 20. Lalic segna e subisce fallo, trasforma anche il supplementare. Cuffaro va a canestro e subisce fallo, trasforma il libero. Mavric realizza per i neroarancio. Si conclude il primo quarto sul 18 a 22 a favore degli ospiti.

SECONDO QUARTO

Diversi errori per compagine, punteggio fermo sul 18 a 22. Mavric subisce fallo, fa uno su due. Incremona per il -3, risponde Tyrtyshnyk (20-25). Giampieri fa uno su due dalla lunetta. Mavric va a canestro e subisce fallo, sbaglia il supplementare (21-27). Tecnico alla panchina dei siculi. Tyrtyshnyk realizza il libero a sua disposizione. Giampieri fa due su due dalla lunetta, per il -5 dei siculi. Cigarini chiama Time Out. Occhipinti fa uno su due ai liberi. Tyrtyshnyk piazza la tripla del +7. Lalic segna per i siculi. Tyrtyshnyk segna e trasforma il libero supplementare, Simonetti in penetrazione, replica Giampieri da tre. Rotondo dalla lunetta fa due su due mantenendo Siaz a -5. Occhipinti subisce fallo, dopo una palla recuperata dai siculi e fa uno su due (32-36). Maksimovic da tre a 2:06 dal termine. Tyrtyshnyk penetra e porta i suoi sul +9. Rotondo fa due su due dopo aver subito fallo. Aguzzoli fa su due su due dalla lunetta. Si va all’intervallo lungo sul 34 a 43 per la Pallacanestro Viola.

TERZO QUARTO

Minore per i suoi, risponde Mavric da tre. Minore in penetrazione per i siculi. Simonetti fa due su due (38-48). Aguzzoli recupera un rimbalzo e segna da sotto, +12 Pallacanestro Viola. Rotondo segna per i suoi dalla lunetta, due su due. Tyrtyshnyk recupera palla e schiaccia, (40-52). Aguzzoli penetra per il +14. Time Out dei padroni di casa. Incremona da tre. Cuffaro per il -9 di Siaz. Incremona un’altra tripla che vale il 48 a 54. Aguzzoli segna e subisce fallo, sbaglia il supplementare. Rotondo da sotto porta i suoi sul -6. Russo guadagna la lunetta, fa uno su due. Ivanisevic dalla lunetta fa zero su due. Si va all’ultimo quarto sul 50 a 57 per i neroarancio.

ULTIMO QUARTO

Tyrtyshnyk piazza la tripla del +10. Di nuovo l’atleta neroarancio per il 50 a 62. Incremona per i suoi. Rotondo da tre per Siaz. Aguzzoli fa due su due per gli ospiti. Cuffaro piazza la tripla del -6, risponde Mavric da due. Rotondo da sotto. Ancora Rotondo per il -4 dei siculi. Mavric da tre a poco più di 5 minuti dal termine, 62-69. Simonetti per la Pallacanestro Viola. Giampieri piazza la tripla del 65-71. Fallo antisportivo alla Siaz. Giampieri espulso. Tyrtyshnyk trasforma il libero. Aguzzoli fa uno su due. Rotondo segna e guadagna un tiro libero. Time Out. 67-73 a 3:20 dal termine. Rotondo trasforma il tiro supplementare. Aguzzoli fa uno su due. Incremona sbaglia da tre. Altro tentativo dei siculi sbagliato. La Viola è sul +6 a meno di un minuto dal termine. Ci prova ancora Siaz. Tyrtyshnyk fa due su due. Con un tentativo da tre di Siaz si chiude il match sul 68 a 76 a favore della Myenergy.