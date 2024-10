La Myenergy Viola chiude la stagione regolare vincendo contro la Siaz. Classifica e risultati

Si è conclusa la 22ª ed ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Bella gara quella tra Siaz Piazza Armerina e Myenergy Viola vinta dai neroarancio grazie ad un’ottima prova corale. Intensità, break e controbreak al PalaFerraro tra due squadre che non hanno molto da chiedere dal campo se non conferme tecniche e mentali per la successiva fase a orologio.

Sugli altri campi, l’Orlandina di coach Bolignano tra le mura amiche si conferma prima della classe vincendo contro Barcellona. Ragusa si conferma seconda e sbaraglia fuoricasa la Bim Bum Rende grazie ad una prova sontuosa di Brown e Gaetano.

Nell’anticipo di ieri, netta vittoria di Sala Consilina in casa della cenerentola del campionato, la Fortitudo Messina.

Risultati 22ª giornata

Orlandina – Barcellona 73-59

Cus Catania – Svincolati Milazzo 82-77

Bim Bum Rende – Virtus Ragusa 67-106

Fortitudo Messina – Sala Consilina 64-80

Basket School ME – Castanea 66-53

Siaz Piazza Armerina – Myenergy RC 68-76

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 36

Virtus Ragusa 34

Sala Consilina 32

Myenergy RC 32

Basket School ME 28

Siaz Piazza Armerina 24

Barcellona 22

Svincolati Milazzo 22

Bim Bum Rende 14

Castanea 10

Cus Catania 8

Fortitudo Messina 2