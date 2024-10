La Myenergy RC conquista il PalaCus di Messina. Castanea mai in partita

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella diciassettesima giornata di Serie B girone H il Castanea al PalaCus di Messina. La squadra di Coach Cigarini ha gestito bene l’intera partita, iniziata all’insolito orario delle 16:30, senza particolari preoccupazioni nei confronti del mai domo Castanea Basket.

PRIMO QUARTO

Iniziano bene entrambe le compagini, su tutti dei neroarancio spiccano Thyrtyshyk ed Aguzzoli, dopo pochi minuti si va sul 7 a 12 per gli ospiti. La Myenergy gioca ottimamente, fa divertire il pubblico a seguito portando il punteggio sul 10 a 23 a 4:11 dal termine della prima frazione di gioco. Grazie alla difesa dei neroarancio ed al prolifico attacco si arriva sul 12-30 a meno di tre minuti dallo scadere. Si chiude con qualche forzatura di troppo sul 14 a 30.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto gestiscono meglio la partita i padroni di casa, riducendo lo svantaggio a suon di palle recuperate e canestri. Capitan Binelli e sempre Aguzzoli mantengono alte le percentuali di realizzazioni e consentono alla squadra di coach Cigarini di mantenere il vantaggio sulla doppia ci fra. Si va all’intervallo lungo sul 34 a 49.

TERZO QUARTO

Si rientra con il Castenea più agguerrito che mai, l’equilibrio in campo interrotto dalle triple di Thyrtyshyk che porta il punteggio sul 47 a 62. Anche Maksimovic non sbaglia, oltre ad un buon Cessel. Timida la risposta del Castanea, ma nulla da fare per i padroni di casa, si chiude la frazione di gioco sul 55 a 77 per la Pallacanestro Viola.

ULTIMO QUARTO

Si ritrova un minimo di equilibrio in campo, Cigarini fa ruotare i suoi giocatori, continua a macinare gioco e trasformare canestri. A 3:45 dal termine il punteggio è sul 60 all’83. Nelle fasi finali il Castanea alza la china ma è troppo il divario con la compagine di Reggio Calabria. La tripla di Cessel e la schiacciata di Konteh mettono il sigillo ad una vittoria già ampiamente acquisita. il risultato è di 73 a 90 a favore della Myenergy Reggio Calabria.