Myenergy Viola, il fortino neroarancio è pronto per l’esordio contro Angri

Secondo turno di Play-In Gold per la Myenergy Viola, che stasera alle 18.00 al Palacalafiore si scontrerà contro l’Angri Pallacanestro.

Siamo ancora all’inizio del percorso per raggiungere i playoff, ma la Viola già stasera affronta un impegno delicato e importante vista la classifica della fase a orologio. I neroarancio, dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa di Molfetta, capolista del girone G, restano ancora ultimi a 4 punti con Monopoli, e i due match casalinghi consecutivi in calendario possono rivelarsi fondamentali per la corsa al sesto posto, l’ultimo utile per la fase finale.

Coach Cigarini deve far fronte a una serie di infortuni che pregiudicano il lavoro in palestra durante la settimana e la rifinitura di dettagli in una fase cruciale della stagione: Russo, Mazza e Seck sono out da tempo e persino il 5 contro 5 in allenamento diventa impossibile.

Ma le motivazioni ci sono tutte, e non sono ammessi troppi cali di tensione da qui in avanti per non pregiudicare ulteriormente il cammino verso il playoff.

Gli avversari

L’Angri Pallacanestro è squadra giovane e combattiva che a inizio anno si è affacciata da cenerentola al campionato di B Interregionale. Grazie all’unità di un gruppo con molte conferme della stagione in C Gold e ad un gioco fatto di fluidità, ritmo e creatività, è riuscita a capovolgere i pronostici iniziali e ad entrare nella fase a orologio con un ruolo da protagonista.

Il capitano è Andrea Iannicelli, ala di qualità e ottimo cecchino dalla lunga. La regia è affidata alle mani sapienti di Taddeo, 14 punti e quasi cinque assist in media a partita durante la stagione regolare. La guardia tiratrice il pericoloso Izzo, che sugli esterni è supportato dall’ottimo Stipe Jelic (vecchia conoscenza di coach Cigarini ai tempi di Casalpusterlengo).

Gli angresi a metà febbraio hanno ufficializzato l’ex neroarancio Vittorio Lazzari, ala classe 2001 di 194 cm, proveniente dalla Miwa Energia Cestistica Benevento. Lazzari si è inserito da subito nelle rotazioni di coach Chiavazzo, grazie anche alla mancanza di centimetri sotto canestro dovuta all’assenza dell’infortunato Andrius Globys. Completano la panchina campana l’ottimo lungo Ruggiero, Caloia, Bonanni e Carone.

Gara che promette scintille tra due squadre che fanno di intensità e attacco il proprio marchio di fabbrica.

Arbitri della serata i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Paolo Filesi di Chiramonte Gulfi (RG).

L’appuntamento con gli appassionati di basket è stasera alle 18.00 al Palacalafiore per Myenergy Viola – Angri Pallacanestro.