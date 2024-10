Myenergy Viola, coach Cigarini: ‘A Molfetta pagata l’inesperienza’

"Abbiamo fatto degli errori molto giovanili che in campi del genere e in questa fase non ci si può permettere" le parole del tecnico neroarancio

Per la Myenergy Viola si avvicina il secondo impegno del Play-In Gold in casa contro Angri. Sui canali ufficiali della società neroarancio le parole del tecnico Federico Cigarini sulla sconfitta di Molfetta, il campionato e il prossimo scontro interno.

Dichiara Cigarini:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e così è stata. Un campo difficile, pieno di gente. Loro sono arrivati primi nel loro girone, avevano molta carica e abbiamo sofferto perché siamo partiti male, soprattutto il primo quarto, ed è una cosa che ultimamente ci succede. E quindi dopo per andare a rincorrere sprechiamo molta energia. E nel terzo quarto l’abbiamo rimessa in piedi con un parziale di 8 a 0. Siamo riusciti ad andare anche più sei o, se non sbaglio, a più otto. Comunque l’avevamo messa a nostro favore. Poi dopo devo ammettere che l’inesperienza nostra ci è costata. Abbiamo fatto degli errori molto giovanili che in campi del genere e in questa fase non ci si può permettere”.

Continua Cigarini sul Play-In Gold:

“Il livello dei due campionati non è simile. Non sto a dire che è più forte, chi è meno forte. Sicuramente a Molfetta c’è stato un gioco molto più fisico rispetto al campionato che abbiamo che abbiamo fatto noi con le siciliane. E per quanto riguarda noi, noi abbiamo due partite in casa fondamentali. Secondo me se le portiamo a casa, e noi le portiamo a casa, ribaltiamo completamente il campionato. Si rimette tutto in gioco perché andremmo a otto punti, avremmo uno scontro con Angri. Ho visto un po’ delle altre partite, tutti possono vincere con tutti. Vedo molto bene Salerno, che da quando ha preso coach Farabello hanno cambiato modo di giocare, molto di corsa: assomigliano molto a noi a inizio stagione. La sconfitta di Capo d’Orlando me l’aspettavo perché avevo visto Salerno. Secondo me è un campionato molto equilibrato. Ripeto, tutti possono vincere con tutti e queste due partite in casa per noi sono fondamentali e spero che ci sia tanta gente, ma ormai penso che sia una cosa scontata. Cercheremo di cercare di fare di tutto per portarla a casa”.

Prosegue Cigarini sulla sconfitta di domenica:

“La partita contro Molfetta? Si eravamo sette, ma non voglio prenderla come scusante. Perché? Perché dobbiamo fare con chi c’è e se ci sono degli infortuni sono cose che capitano in una stagione e una squadra deve essere in grado di sopportare questa inconvenienza. Siamo arrivati a un tiro da vincere a Molfetta, se ce lo avessero detto a tutti a inizio anno credo che in pochi ci avrebbero creduto. Invece, con il duro lavoro in palestra e non lamentandoci degli infortuni, siamo arrivati a questo. Quindi un grande applauso ai ragazzi”.

Conclude l’allenatore della Myenergy Viola sul prossimo avversario:

“La seguo già da un po’, anche perché ci sono due ragazzi che ho allenato a Ferrara, Bonanni e Caloia. Poi ho allenato Stipe Jelic a Casalpusterlengo, quindi già tre li conosco e li ho visti molto giovanili, molto simili a noi. Una squadra a cui piace correre, mi piace prendere e tirare da tre punti in transizione, uno contro uno, i lunghi che ‘poppano’, che sanno giocare sia spalle che fronte. Una gara di alta intensità. Spero che venire qua e giocare al Palacalafiore gremito di gente li possa mettere in difficoltà mentalmente”.