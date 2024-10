Myenergy Viola, gara uno dei play-off a Salerno: è il momento di crederci

La “ricreazione” è finita, si torna in campo. Dopo la lunga sosta di 16 giorni al termine della tanto discussa ed emozionante fase a orologio, la Myenergy Viola riprende la corsa verso la promozione e lo fa partendo dal match in trasferta contro la Power Basket Salerno.

Palla a due alle ore 20.30 al Palasilvestri di Salerno, iniziano finalmente i play-off per i neroarancio con la gara uno di questo quarto di finale che si prospetta complicatissimo per gli uomini di coach Cigarini.

È stato un anno esaltante per la squadra reggina, con il traguardo play-off nei sogni di tifosi e società dalla prima giornata nonostante lo sfavore dei pronostici.

La pausa di oltre due settimane è servita per ricaricare le pile, recuperare energie e lavorare sulla testa dei giocatori che sono chiamati all’ennesima impresa della stagione. Il gruppo di capitan Binelli & Co. è giovane e inesperto ma sfrontato e talentuoso, ha saputo stupire e divertire ribaltando i pronostici e riportando in città la passione per la pallacanestro.

Stasera la gara d’esordio, il 12 il match al Palacalafiore e il 15 l’eventuale ‘bella’ ancora in casa dei salernitani. Passa il turno chi ne vince due su tre. E in semifinale incontrerà la vincente tra Ragusa e gli Svincolati di Milazzo. I ragusani, altra bestia nera dei neroarancio (0-2 nella regular season), sono già in vantaggio 1-0 nella serie, ma è ancora presto per guardare avanti…

L’avversario

L’avversario è di quelli tostissimi e abbiamo imparato a conoscerlo bene durante il Play-In Gold. Nei due scontri diretti i neroarancio sono usciti in entrambi i casi sconfitti ma dimostrando di potersela giocare con la giusta concentrazione e organizzazione.

Salerno si è confermata squadra completa, esperta, ricca di soluzioni in attacco e arcigna in difesa. I campani hanno disputato una fase a orologio convincente, recuperando lo svantaggio iniziale e imponendosi come una delle compagini più in forma e accreditate per la promozione.

La svolta per la Power Basket la si deve al lavoro della società al termine della regular season, un deciso affondo nel mercato iniziato con l’innesto del nuovo tecnico argentino, coach Daniel Farabello, e di alcune pedine che si stanno rivelando fondamentali nel percorso verso la promozione.

Ingaggiati Nicola “Nick” Mei, veterano della A1 e in A2 con esperienze a Varese, e l’italo-brasiliano Bruno Duranti, ex neroarancio. Una miscela vitale di punti, qualità ed esperienza che si aggiungono al playmaker Basile, al capitano argentino Lucas Jesus Chaves, al centro montenegrino Bozo Misolic e alla giovane rivelazione del girone G, l’ala grande Uchenna Ani. Favaretto, Zampa, Zanini e Manisi completano le rotazioni di coach Farabello.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG).