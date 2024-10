Myenergy, Maksimovic: ‘Mai avuto un pubblico del genere in carriera’

Il playmaker della Myenergy, Mateja Maksimovic ha fatto il punto da casa neroarancio. La vittoria contro Angri ha rilanciato le quotazioni PlayOff dei reggini che domenica sfideranno la quotatissima ed affamata Monopoli.

Ecco le sue impressioni sulla gara vinta al PalaCalafiore:

“Siamo partiti bene. Molto bene nei primi due quarti con un grande allungo. Siamo calati un po nel terzo quarto. A mio avviso per mancanza di concentrazione. Dobbiamo rivedere la gara, tutti insieme, per capire questi problemi che succedono spesso: ci dobbiamo lavorare. Mi è piaciuto moltissimo l’atteggiamento di tutti nei primi due quarti, specialmente Simonetti, Cessel, e Konteh”.

E’ possibile sia stata colpa di un po di rilassatezza dopo due quarti così importanti?

“ Non penso . Dovevamo muovere un po’ di più la palla e non accontentarci di tiri troppo rapidi”.

Il mio ruolo da playmaker?

“Ci sto lavorando tanto, specialmente sull’aspetto mentale. Sto dando il massimo in campo. Il mio obiettivo non è fare punti, ma dare il massimo per la squadra. Fino all’ultima goccia di sudore. Penso di essere un vincente: questa è la mentalità, occorre fare sacrifici, anche quando siamo così ridotti a causa degli infortuni”.