Myenergy Viola, due punti d’oro per la corsa ai playoff contro una mai doma Angri

La Myenergy Viola vince al Palacalafiore una gara avvincente contro la Pallacanestro Angri e porta a casa i primi due punti di questo equilibratissimo Play-In Gold.

L’inizio dei neroarancio è bruciante. Finalmente, dopo diverse “false partenze”, gli uomini di Cigarini scendono in campo col piede giusto sin dalla contesa iniziale, e impongono da subito break importanti.

Approccio con la giusta determinazione e concentrazione, grazie soprattutto a due fattori che risulteranno determinanti nel corso della gara: la difesa, con marcature a uomo e asfissianti, mentre in attacco il gioco degli esterni viene alternato con successo con i movimenti sotto canestro a turno dei vari Cessel, Mavric, Simonetti e Conteh.

Coach Cigarini ha gli uomini contati, sfrutta la panchina sin da subito: dentro Binelli e Conteh, la palla gira sempre veloce, il distacco aumenta.

La Viola tocca anche il +24, i giovani campani sbandano, si affidano alle bombe di Iannicelli (11 punti nel secondo quarto): il primo tempo termina col parziale di 46-29.

Nel terzo quarto cambia l’inerzia della gara, Angri rientra più lucida, determinata. Taddeo sale in cattedra e i Condors riprendono la Viola riportandosi sul -4 grazie soprattutto al gioco dei suoi esterni e ad una difesa serratissima. I neroarancio hanno perso fluidità e precisione al tiro (2/9 ai liberi e 1/6 da tre), è un momento di difficoltà spezzato dai punti del solo Cessel che sotto canestro fa valere la sua fisicità contro Ruggiero.

La gara è riaperta, spettacolare, la tensione è alle stelle. Una penetrazione di Tyrtyshnyk e due bombe fondamentali di capitan Binelli riportano il vantaggio dei padroni di casa in doppia cifra. Conteh, entrato benissimo, si fa fischiare un fallo antisportivo, Cigarini non la prende bene e prende un tecnico. Angri dalla lunetta non ne approfitta, dall’altra parte Ilario Simonetti, decisivo dalla panchina nei momenti che contano, segna ancora.

Gara giocata fino all’ultimo possesso: c’è anche il ritorno e si pensa “lontano” e all’eventuale differenza canestri in caso di parità di punti in classifica. Ma il risultato negli ultimi minuti è archiviato: vince la Myenergy e porta a casa i primi due punti del suo Play-In Gold.

Migliore in campo il solito Ilya Tyrtyshnyk: 33 di valutazione per lui con 26 punti e 11 rimbalzi. Ottima la prova del reparto lunghi: Cessel (10 punti) coi suoi centimetri e Mavric (9) con la sua eleganza hanno fatto la differenza. Benissimo anche Conteh (6 punti) e Simonetti (11 punti e 8 assist).

Per gli ospiti non basta un sontuoso Taddeo (22 punti) e l’ottimo capitan Iannicelli (14), l’inesperienza e la partenza “diesel” dei primi due quarti hanno pregiudicato la gara dei campani. Ma la sorpresa del girone G non ha mai mollato la gara ed è uscita a testa alta con i complimenti finali del tecnico neroarancio.

Ora testa al prossimo incontro casalingo: domenica al Palacalafiore arriva Monopoli, attualmente ultima in classifica. La strada verso i playoff è ancora lunga, e il prossimo impegno è uno scontro diretto col sapore di una finale: servono punti, e il solito fortino neroarancio.