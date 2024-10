Myenergy Viola, Simonetti: ‘Sarà una bella seconda fase, ci sarà da divertirsi’

La Myenergy Viola si appresta a giocare l’ultima gara di regular season, ma è già con la testa alla successiva fare a orologio che vedrà i neroarancio giocarsi un posto per i playoff contro le compagini del girone G. Ai microfoni ufficiali ha commentato il momento della squadra il giovane Ilario Simonetti.

Dichiara Simonetti, commentando l’ultima partita persa in casa contro la Basket School Messina:

Afferma Simonetti sulla fase a orologio:

Continua Simonetti:

“Come abbiamo detto anche con gli altri ragazzi, noi dobbiamo pensare partita per partita, far bene e provare a vincerle tutte, dalla prima all’utima. Da dove siamo partiti non ci conosceva nessuno: squadra giovane, nessuno aveva pretese così alte. Ma al giorno d’oggi abbiamo fatto divertire, vedere così tante persone come con Ragusa, non tutti hanno giocato con un pubblico del genere ed è meraviglioso. Speriamo che nella seconda fase saremo ancora di più. Ancora presto per studiare gli avversari. Noi ragazzi non li conosciamo, sappiamo qualcosa dagli highlights, ma ovviamente sono delle squadre preparate: se sono arrivate tra le prime quattro in quel girone ci sarà un motivo. Anche noi siamo molto preparati e aspettiamo con furore di giocare queste partite. Vedremo tanto equilibrio, vediamo squadre forti e preparate ma noi non siamo da meno. Come anche Ragusa e Capo d’Orlando. Sarà equilibrato ma ci saranno partite di alto livello, da divertirsi”.