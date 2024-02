Myenergy Viola, il Gm Vita: 'Sconfitta che brucia. Ora ricostruire mentalmente'

"Ci dobbiamo ricompattare subito e ripartire alla grande per prepararci per la seconda fase come si deve" le parole a fine gara di Vita

Al Palacalafiore di Reggio Calabria è da poco terminato il derby dello Stretto, il match che ha visto sul parquet per la 21ª giornata di serie B Interregionale la Viola Myenergy contro la Basket School di Messina.

Al termine della gara ha commentato la prestazione il General Manager della Viola, Fortunato Vita.

Dichiara Vita:

“Sicuramente sapevamo che era una partita difficile da affrontare, perché era una squadra veramente in forma, al di là della classifica. Abbiamo visto che nelle ultime giornate ha avuto veramente una crescita esponenziale, soprattutto con le squadre di alta classifica, non ha mai demeritato e ha fatto veramente dei risultati importanti. Noi veniamo da una situazione non idilliaca dal punto di vista mentale, e si è vista fin dai primi minuti. Va dato atto e merito alla Basket School Messina per la vittoria”.

Continua Vita:

“Brucia perché analizzando la situazione non è sicuramente bello perdere questa, mi sembra sia la quarta sconfitta in casa. Abbiamo questo trend negativo. Non è bello né per l’umore della squadra, né per il pubblico che ci sostiene in tutte le difficoltà. Va ricostruito dal punto di vista mentale, va ricostruito il nostro fortino e dobbiamo prepararci per la seconda fase, che è sicuramente molto più complicata di questa prima parte.

La gara è stata costellata da situazioni e scelte arbitrali che hanno messo a dura prova i nervi della squadra.

Commenta Vita:

“Mi preoccupa pure l’atteggiamento dall’esterno, perché posso capire le difficoltà, posso capire gli errori, però quando si sommano così, in un modo costante, preoccupa. Perché sembra appunto una costante, soprattutto in casa. Però non voglio parlare del discorso arbitrale, degli errori che ci possono pure stare. Certo, se sono troppo spesso evidenti, la cosa un po’ mi preoccupa, ma per il movimento in generale, per il movimento cestistico. Noi dobbiamo guardare in casa nostra. In casa nostra, sicuramente, le problematiche sono quelle legate a un gruppo giovane. Come noi sapevamo fin dall’inizio della stagione, il gruppo giovane ci può portare i risultati, e possiamo avere dei momenti, tra virgolette, di difficoltà. Però ci dobbiamo ricompattare subito, perché lo merita la squadra, lo merita il pubblico, la città. E riproveremo veramente a ripartire alla grande per prepararci per la seconda fase come si deve”.

Conclude Vita: