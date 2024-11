Nasce il nuovo store di Camicissima in Piazza San Babila a Milano.

di Daniela Bonanno Conti – A Milano nei giorni scorsi si è organizzato un prestigioso evento in occasione dell’inaugurazione del nuovo store di Camicissima. Un bagno di folla si è quindi ritrovato in piazza San Babila per potersi aggiudicare una delle 100 camicie in omaggio offerte dal noto brand italiano di camiceria. Per l’occasione è stata scelta come madrina dell’evento e come consulente d’immagine d’eccezione: la bellissima show girl italiana, Elisabetta Canalis. Presenti alla manifestazione d’inaugurazione, illustri personaggi del mondo della spettacolo e della televisione tra cui anche il simpatico inviato delle Iene, Matteo Viviani che grazie al suo incontenibile brio ha trasformato in un evento anche l’attesa dei tanti fan, oltre 1.000 persone che si sono presentate all’inaugurazione. Inoltre, presso lo Swiss Corner, a pochi metri dal nuovo store, si è svolto un party esclusivo riservato solo a pochi illustri invitati. In merito al successo dell’evento, abbiamo sentito la dichiarazione di Fabio Candido, Presidente di Fenicia SpA, azienda che fa capo al marchio Camicissima che ai microfoni dei giornalisti ha così dichiarato: ”Sono davvero emozionato per il calore dimostrato sia dai consumatori che dagli influencer nei confronti del nostro marchio. È il 161esimo negozio Camicissima aperto in Italia ma direi che è anche il più importante per la nostra immagine. Lo store di San Babila è per me un risultato importantissimo, ancor di più oggi, visto che siamo alle porte di EXPO 2015 e che quindi potrà essere la vetrina del nostro brand per gli oltre 20.000.000 di persone attese nei sei mesi della manifestazione”

Per ulteriori informazioni, consultate il sito ufficiale: www.camicissima.com