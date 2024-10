Nasce l’AppWeb “Castello Aragonese” per promuovere la fortificazione reggina

Grazie alla collaborazione tra il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, il Comune di Reggio Calabria e la SMARTS Srl, si realizzerà una “AppWeb” che promuova il “Castello Aragonese”, principale fortificazione della Città di Reggio Calabria.

Tale Applicazione, che sarà realizzata in sinergia con gli studenti del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” attraverso un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, supportati dal partner tecnologico Smarts Srl, avrà l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico e artistico-culturale cittadino, trasposto anche in lingua inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e giapponese

L’applicazione informatica intende promuovere il patrimonio storico e artistico-culturale della Città di Reggio Calabria, attraverso un protocollo d’intesa, sottoscritto da:

– Il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà per il Comune di Reggio Calabria;

– il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Princi per il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria;

– il Presidente Dott. Luigi Antonio Leone per il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”;

– l’Assessore, Avv. Irene Vittoria Calabrò, delegata alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Comune di Reggio Calabria,

– Il rappresentante legale, Ing. Silverio Carlo Spinella, della SMARTS Srl – Spin Off dell’Università Degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, di seguito denominata SMARTS Srl;

il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) che avrà il compito di coordinare e verificare i lavori per la realizzazione di dell’applicazione “AppWeb” che promuova il “Castello Aragonese” di Reggio Calabria:

– Dott.ssa Giuseppina Princi, Presidente (Liceo Scientifico “ L. Da Vinci” di Reggio Calabria);

– Dott.ssa Nadia Minasi (Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”)

– Ing. Antonino Calarco (Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”);

– Prof .Filippo Arillotta (Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria);

– Arch. Daniela Neri (Comune di Reggio Calabria);

– Ing. Silverio Carlo Spinella (SMARTS Srl).