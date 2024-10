Nasce a Reggio Calabria ADR Pro Gest, portale nazionale di mediazione

Parte da Reggio Calabria ADR Pro Gest Italia, organismo di mediazione civile che federa e mette in rete le migliori esperienze in ambito nazionale nel campo della definizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. “La mediazione – spiega l’avvocato Giuseppe Strangio, referente di ADR Pro Gest Italia per la Calabria e tra i primi in Italia a cimentarsi con successo in questo nuovo campo del diritto – sta ormai per concludere la propria fase sperimentale. Per chi se ne è fatto interprete sino ad oggi è giunto il momento di crescere abbandonando piccole esperienze locali per mettere in rete il know-how maturato dalle migliori esperienze nazionali e offrire agli avvocati e agli utenti un organismo di mediazione nuovo, moderno e di qualità, dotato di standard operativi nazionali”.

ADR Italia è innanzi tutto un portale web all’avanguardia, in linea con l’innovazione del nuovo processo civile telematico. “Le istanze di mediazione – prosegue Strangio – ad esempio, si possono predisporre e depositare online e il mediatore, collegato al sistema telematico via internet, redigerà e consegnerà alle parti il verbale di mediazione in tempo reale. Ognuno di noi viene da esperienze importanti nel campo della mediazione, presenti e operanti in molte regioni italiane. Ma abbiamo compreso che è giunto il momento di far fare alla mediazione civile e agli strumenti offerti in questo campo un deciso salto di qualità. Per questo – sottolinea il referente di ADR Pro Gest Italia per la Calabria – abbiamo inteso di mettere assieme le forze e federare in un unico organismo presente in tutta Italia le comuni esperienze maturate negli anni e fare sistema, per avviare una nuova istituzione nazionale che punti a diventare rapidamente leader nel settore della mediazione in tutto il Paese”.

Questo è ADR Pro Gest Italia, raggiungibile al sito www.adrprogestitalia.com. La prima sede calabrese è stata attivata a Reggio Calabria (via Demetrio Tripepi, 14 – tel 0965.1875254). “Per me che ne sono referente regionale – dichiara Strangio – è un motivo d’orgoglio il fatto che in Calabria la prima sede di questa nuova realtà sia stata attivata proprio a Reggio. Presto ne partirà una per ciascuna sede di Tribunale, tutte collegate in rete al sistema web”.