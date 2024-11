Nasce su Instagram la community ufficiale Igers Reggio Calabria

di Federica Geria – Scatta una foto, applica un filtro e condividi! Instagram è proprio questo, un’app lanciata nel 2010, che oggi conta più di 300 milioni di utenti, con 70 milioni di foto e video condivisi ogni giorno, da chi vuole raccontare qualcosa di sé.

Già, perché su Instagram puoi postare “solo” fotografie, ma a volte gli scatti possono dire molto più delle parole!

Dal 2010 ad oggi, il social network fotografico cresce a ritmi incredibili acquisendo un pubblico di ogni età, dai giovanissimi ai più maturi.

Chi lo ama conoscerà sicuramente Instagramers, la community ufficiale fondata da Philippe Gonzalez nel gennaio 2011 a Madrid, che abbraccia tutti gli appassionati di Instagram. Un’associazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione del popolarissimo social, ma anche alla mobile photography, attraverso fantastici incontri, eventi e challenge, che oggi vanta 300 gruppi in tutto il mondo, in continua crescita, tra i quali circa 30 in Italia.

Nasce ora anche nella nostra città l’official community Instagramers Reggio Calabria (@igers.reggiocalabria), gestita dai local managaer Salvatore Borzacchiello (@borzac) e Ken Curatola (@ikenny).

CityNow.it incontra Salvatore, che ci racconta della sua passione per Instagram:

“Instagram è il mio blog quotidiano personale. Cerco di pubblicare molte delle mie fotografie, immagini della mia famiglia, dei luoghi a me cari e dei miei interessi. Mi piace Instagram perché diretto. Vedi una foto, la commenti, segui l’account di chi l’ha postata, ti piace! L’aspetto che più amo di questo social è la notevole esperienza di condivisione che mi ha consentito di conoscere, tal volta di incontrare, alcune delle persone che mi seguono e che seguo, fornendomi così le basi necessarie per fare community.”

Quando e come nasce Instagramers Reggio Calabria?

“Il progetto Instagramers Reggio Calabria nasce appunto dalla necessità di fare community. L’idea di abbracciare l’enorme bacino d’utenza che la città di Reggio Calabria e la sua provincia offrono è di qualche anno fa. Un’idea che si è concretizzata nei giorni scorsi grazie anche alla vera guida che il regional Manager per la Calabria Pasquale Emanuele Cerra ha rappresentato per noi.”

Quali sono gli obiettivi della community?

“La community si propone di diventare un punto di riferimento per coloro che amano la fotografia ed il social a Reggio Calabria e provincia. Vogliamo riunire tutta quella magnifica gente che quotidianamente scatta foto del territorio, facendo venire fuori da ogni scatto, bellezze tradizioni e cultura della nostra splendida terra. Per fare questo sentiamo forte la necessità di comunicare e di mettere in contatto, vogliamo proporci come media partner dei maggiori eventi che si terranno a Reggio Calabria, alcuni dei quali sono già in cantiere. Ma vogliamo anche divertirci e conoscere nuova gente, e per questo prevediamo di realizzare instawalk e incontri a tema culinario entro la fine di Agosto. Al momento cerchiamo di crescere nei numeri in modo da avere una degna partecipazione ed un certo engagement con gli Igers reggini.”

Salvatore invita tutti a taggare le proprie foto con #igersreggiocalabria, le migliori verranno premiate giornalmente sulla pagina, che presto crescerà, grazie agli amanti della fotografia che vorranno condividere i loro scatti con tutti gli Instagramers di Reggio.

Instagram non è solo foto e selfie, ma è molto di più, è una comunicazione alternativa, fatta di poche parole, in cui ci si sente dei piccoli photoreporter!

