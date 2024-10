Natale 2017, Reggio si veste a festa – FOTO

di Vincenzo Comi – Sempre più protagonista del ‘Natale reggino’, il Comitato Corso Sud che, anche per quest’anno intende ripetersi nel successo che ha visto protagonisti delle passate stagioni gli oltre sessanta operatori economici dell’area corso sud di Reggio Calabria, in occasione delle festività natalizie.

Proprio in queste ore, nell’area che si estende da piazza Duomo a piazza Garibaldi, prende forma il ‘villaggio’ di Natale che animerà il corso Garibaldi fino al 23 dicembre (probabile la proroga fino al 31).

Cuore pulsante dell’iniziativa, per quest’anno, la Villa Comunale ‘Umberto I’ con la casa di Babbo Natale, attrazione principale, soprattutto per i più piccoli.

“E’ dal mese di agosto che lavoriamo per il Natale 2017 – spiega Luciano Simone, presidente del Comitato Corso Sud – A settembre è iniziata la fase per capire come sfruttare meglio le piazze e come suddividere gli espositori tra le diverse categorie commerciali . A piazza Garibaldi verrà creata un’area più commerciale. Mentre il corso ospiterà attività con prodotti tipici e locali. Voglio ringraziare già da ora tutte le persone che in queste ore stanno lavorando giorno e notte per allestire i mercatini e l’intera aerea. A settembre abbiamo illustrato il nostro progetto, approvato in tempi brevi dall’amministrazione comunale che ha sposato la nostra idea”.

Piazza Garibaldi, Villa Comunale e le aree antistanti, Piazza Duomo e Piazza Italia. Sono queste le zone previste nel progetto “Natale 2017”.

Ripetere la positiva esperienza degli anni precedenti. Questo l’obiettivo degli organizzatori.

“Caratteristiche casette in legno e stand faranno da splendida cornice ad una serie di iniziative. All’interno della Villa sarà allestita una particolare casetta di Babbo Natale, non un prefabbricato qualsiasi ma una vera e propria casa artigianale realizzata sul posto con corteccia vera, motivo di attrazione per i più piccoli. Grazie alla sinergia con “Fattorie della Piana” sarà nuovamente allestito un albero di Natale che con la sua maestosità, con luci e colori renderà ancor più particolare l’atmosfera natalizia. Sempre a piazza Duomo, sarà presente Radio Touring che trasmetterà in diretta per un mese”.

Cinque alberi stilizzati e luminosi alti 10 metri scandiranno il percorso denominato “Magia delle luci”.

“Per concludere in bellezza il 31 dicembre è previsto il “brindisi in piazza” al ritmo della musica del dj Filippo Lo Presti – conclude Luciano Simone – Per i Mercatini del 2017 si è stretta una collaborazione con la Confesercenti di Reggio e l’azienda “Fattorie della Piana”. E con l’Associazione “Mente Tecnica” è stata progettata la casetta solidale dedicata alle associazioni che faranno richiesta al Comune“.

Reggio si veste a festa per il Natale 2017. Il centro storico della città è pronto ad accogliere i cittadini in un clima magico dal fascino senza tempo.