Natale 2020, l’annuncio del ministro Boccia: ‘Solo con i familiari più stretti’

Era già nell’aria. La triste notizia di un Natale ‘ristretto‘ lontano da amici e parenti comincia a tramutarsi in realtà. Arrivano le prime parole da parte del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia che a L’Aria che Tira su La7 dichiara:

Il ministro Boccia, dopo aver commentato con emozione la foto di sua figlia che abbraccia la propria madre, dopo un lungo periodo di isolamento a causa della positività, dichiara:

“Solo chi è stato positivo capisce fino in fondo in che modo siamo stati travolti. Quando il virus entra in casa si scopre quanto sia dura non abbracciare un figlio, un genitore, una moglie. E’ la prova di quanto la vita sia cambiata. E’ bene dirlo ora, anche il Natale non sarà più lo stesso e sarà diverso. Bisognerà andare avanti così, con rigore e distanziamento sociale. Diciamocelo con franchezza, potremo avere il nucleo familiare più stretto e dobbiamo fare attenzione. Lo dobbiamo alle 42.953 persone che non ci sono più e lo dobbiamo alla loro memoria”.