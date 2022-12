Natale 2022, Versace: 'Raddoppiato l'investimento. Neanche a Milano le luci erano accese...'

“Andiamo avanti con concretezza, trasparenza e legalità”.

Sono le parole che aprono l’intervento del sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario Natale 2022 di Reggio Calabria.

“Ringrazio il consigliere Malara e gli assessore Calabrò e Martino per quanto fatto in questi mesi. Un ringraziamento va anche a chi si è speso all’interno delle commissioni consiliari, nel corso delle quali si è stabilito cosa fare per le festività natalizie nella città dello Stretto. Voglio, però, fare una puntualizzazione rispetto a quanto letto sulla stampa. Non abbiamo investito solo sul Comune di Reggio, abbiamo raddoppiato, anzi, triplicato, investendo 250 mila euro per la Città Metropolitana. Dunque non solo il Comune principale al centro delle iniziative Metro City, ma anche gli altri 96”.

Versace, che nella giornata di ieri ha fatto rientro a Reggio dopo un viaggio istituzionale, ha assicurato:

“Neanche a Milano le luci erano ancora accese perché si attende il giorno dell’Immacolata, così come in tutte le città d’Italia. Da noi, inoltre, non sarebbe stato decoroso illuminare prima la città visto il passaggio della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione. Sarebbe stato davvero di cattivo gusto”.

Secondo quanto appreso a palazzo San Giorgio, quelli presentati non saranno gli unici eventi che animeranno la città di Reggio Calabria durante il periodo delle festività natalizie. Il sindaco f.f. Brunetti, ad esempio, ha annunciato che presto anche la Regione scenderà in campo per esporre le proprie iniziative in collaborazione con il Comune e la Metro City.

“Le sorprese non finiranno qui. Non tutto bisogno dire per tempo alla stampa. Abbiamo presentato nel ricco calendario di questo Natale solo una parte degli eventi in programma. Ci sono delle manifestazioni collaterali che non trovano evidenza nel manifesto, ma che avranno luogo in città. Il Comune, comunque, da qui alle prossime settimane, vi terrà aggiornati”.

E sul corteo civico dello scorso sabato, l’inquilino di palazzo Alvaro ha tenuto a ribadire:

“La città è viva. Lo dimostrano, ad esempio, le aziende presenti all’Artigiano in Fiera di Milano. Qualcosa di buono lo stiamo facendo – ha aggiunto Versace. Ci sono altre cose che vanno certamente curate e fatte meglio. Non siamo bravi a comunicare, però sicuramente siamo quelli che alla fine della partita escono dal campo con una maglietta sudata perché le cose le stanno provando a fare davvero”.

Per Versace, il Natale 2022 a Reggio Calabria ha, anzi, un pizzico di magia in più rispetto al passato: