Reggio, Metro City e Comune con Confcommercio per l’organizzazione del Natale

Ulteriore incontro per l'approfondimento degli aspetti operativi nell'organizzazione delle installazioni luminose e degli eventi culturali che allieteranno le aree a maggiore vocazione commerciale, sia in centro che in periferia

Prosegue l’attività di collaborazione tra le Amministrazioni del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria con i vertici territoriali di Confcommercio in vista dell’organizzazione delle festività natalizie in città. Dopo il primo proficuo incontro avvenuto nelle scorse settimane con il Presidente Lorenzo Labate, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo Alvaro il Direttore Generale dell’associazione di categoria Fabio Giubilo, entrando nel dettaglio delle diverse modalità operative in vista dell’organizzazione degli allestimenti e delle attività culturali e di promozione territoriale previsti dai bandi già pubblicati dagli Enti.

Festività natalizie: eventi e collaborazione per animare la città

L’obiettivo è generare, in sinergia con le categorie e i commercianti, momenti culturali, principalmente a carattere musicale, che possano animare ed allietare il periodo natalizio nelle aree a vocazione commerciale della città, incluse le zone periferiche. Il programma, sostenuto dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria e da Confcommercio, si inserirà nel cartellone di eventi ed iniziative già messe in campo per il periodo natalizio.

Luminarie e decorazioni nei quartieri periferici

A ciò si aggiunge la collaborazione con le imprese locali per l’installazione di luminarie nelle aree periferiche a vocazione commerciale, che integrerà le installazioni luminose già previste dall’Amministrazione, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia nelle vie dello shopping.

Al termine dell’incontro, il sindaco Falcomatà ha ringraziato i rappresentanti di Confcommercio per la proficua collaborazione. I prossimi aggiornamenti operativi sono previsti nelle prossime settimane.