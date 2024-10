“Natale all’Opera” al Cilea di Reggio Calabria

Sabato 22 dicembre, alle ore 20.30, per il “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea” promossa dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirica Cilea, sarà proposto “Natale all’Opera”, concerto basato su quadri d’opera. Saranno eseguite scene tratte da “Aida”, “Turandot”, “Don Carlo”, “Rigoletto” e “Il trovatore”.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria il M. Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Le musiche di Verdi e Puccini saranno interpretate da Marily Santoro, Alexandra Zabala, Ilenia Morabito, Giuseppe Talamo, Davide Ryu, Isik Belen e Salvatore Grigoli, con la straordinaria partecipazione di Anna Maria Chiuri, Orlin Anastassov e Roberto Scandiuzzi. Sosterrà i solisti il Coro del Teatro Cilea, istruito dal M. Bruno Tirotta. Le diverse scene saranno introdotte dalla narrazione di Letizia Trunfio.

“E abbiamo riportato a Reggio Calabria le grandi voci del Rhegium Opera Musica Festival, artisti di livello internazionale che il pubblico ha decisamente apprezzato. Un’occasione per vivere altre intense emozioni, per celebrare il Natale, per salutare il 2018 e per invitare gli spettatori a seguirci anche nel 2019”, afferma il direttore artistico Domenico Gatto.

I biglietti del concerto sono acquistabili in prevendita al Teatro Cilea tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, e online su botteghinoweb.com, e i costi vanno dai 10 ai 40 euro. Per informazioni, si può chiamare al 3407232410.