Natale a Gambarie: ecco gli orari di apertura della seggiovia

Il Natale è alle porte e tanti reggini vorrebbero provare l’emozione di vedere la città innevata.

Un’opzione non impossibile dato il freddo degli ultimi giorni. Per chi, al richiamo del freddo, non sa proprio resistere, vi è una fantastica quanto tradizionale soluzione: Gamberie.

Si informano infatti gli interessati che la Seggiovia Gambarie-Monte Scirocco sarà aperta giorno 24 dicembre 2018 e poi a partire dal 27 dicembre 2018 (compreso) tutti i giorni (tranne il 01 gennaio 2019) e verranno osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

– dalle ore 9 00 alle ore 12.30;

– dalle ore 13.30 alle ore 15.45.

In caso di innevamento sufficiente all’apertura delle piste da sci seguirà ulteriore avviso a modifica del presente.