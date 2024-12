Reggio, la Coop. Libero Nocera organizza il Natale con due Villaggi e i mercatini

La Cooperativa Libero Nocera presenta il ricco programma di eventi per il Natale 2024/2025, un’occasione speciale per promuovere i valori di inclusione, solidarietà e comunità. Sotto il titolo “Tre Quartieri e Due Villaggi di Natale”, la cooperativa invita tutti i cittadini a partecipare a una serie di iniziative che spaziano dalla cultura alla beneficenza, dai mercatini natalizi ai laboratori creativi. Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà esposto il presepe permanente, realizzato con dedizione dagli ospiti del Centro Diurno “Armonia” durante i laboratori artistici riabilitativi.

La cerimonia inaugurale si terrà il 9 dicembre alle ore 16:30 presso la sede sociale della cooperativa in Via Modena 14 a Reggio Calabria , accompagnata dal suono suggestivo delle zampogne.

Il presepe solidale

Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare il presepe permanente, frutto del lavoro creativo dei ragazzi del Centro Diurno “Armonia”.

Eventi imperdibili

Dal 16 al 21 dicembre si terranno i mercatini di Natale presso il Centro Diurno “Armonia” (Via Laboccetta, Vico Ferruccio), aperti dalle 16:00 alle 20:00, con prodotti gastronomici, artigianali e idee regalo. Ogni giorno un’attività speciale:

16 dicembre – La Crispedda sospesa con musica natalizia e zampogne.

18 dicembre – Tombol’Armonia con premi e dolci natalizi.

19 dicembre – Canti natalizi a cura del Coro “Armonia”.

21 dicembre – Mini Raduno delle Fiat 500 per un viaggio nella tradizione.

Un Natale all’insegna della solidarietà

Il Centro Armonia sarà presente anche in Piazza Duomo a Reggio Calabria con un suggestivo presepe e all’interno della casetta numero 8 dei Mercatini di Natale. Qui troverete opere uniche dei Centri Girasole, Solaris e Armonia, un’occasione per immergervi nella magia del Natale sostenendo le attività del centro Armonia. La Cooperativa Libero Nocera , con queste iniziative, valorizza le capacità artistiche e artigianali degli utenti, creando momenti di condivisione per l’intera comunità, rendendo il Natale un momento di riflessione, speranza e rinascita.

Cooperativa Libero Nocera

Via Modena, 14 – Reggio Calabria