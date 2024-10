Natale a Reggio, Falcomatà e Mauro in visita al Grande Ospedale Metropolitano – FOTO

“Grazie al grande cuore dei reggini, anche quest’anno l’Amministrazione ha portato qualche sorriso a chi ne ha più bisogno”.

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 dicembre, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il vice sindaco Riccardo Mauro si sono recati, come da tradizione, presso l’ospedale di Reggio Calabria per far visita ai meno fortunati. I piccoli pazienti del Grande Ospedale Metropolitano hanno ricevuto tanti regali ma, ancor più importante, tanti sorrisi.

