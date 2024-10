Natale a Reggio? Un film caro. Tornare per le feste da Roma e Milano è (quasi) impossibile

pa.rom – Il solito film. Puntuale, come il cinepattone sul grande schermo, tornare a Reggio Calabria per le festività natalizie diventa un’impresa. Primo requisito fondamentale? Un portafoglio robusto.

Manca poco meno di un mese al Santo Natale, è il momento in cui migliaia di reggini fuori sede per motivi di lavoro o studio si mettono alla ricerca del biglietto per passare le festività con i propri cari.

Sabato 22 e domenica 23 dicembre le date da guardare con particolare interesse sul calendario, si può sfruttare il week end per aumentare i giorni di permanenza sullo Stretto.

Già, ma come? Per tutti i reggini presenti in Lombardia, l’aereo è la soluzione decisamente più vantaggiosa, con il treno infatti il viaggio è particolarmente lungo.

CityNow ha fatto una simulazione alle ore 18 del 27 novembre, per tornare a Reggio da Roma e Milano nei giorni che precedono le festività natalizie.

Questa la situazione nel dettaglio.

MILANO-REGGIO

Con Alitalia, i prezzi sono quasi proibitivi. Costa 348 euro il biglietto (solo andata) per il 22 e 23 dicembre, risparmio considerevole se invece si sceglie di viaggiare il 24 e 25 dicembre, 137 euro ma anche il dispiacere di vedere amici e parenti già in tavola.

Con Bluexpress, la situazione è leggermente migliore. Poco più di 250 euro per viaggiare venerdi 21 e sabato 22, il 24 dicembre invece la soluzione è più cara rispetto ad Alitalia, 182 euro.

ROMA-REGGIO

Da Roma a Reggio, il ritornello è simile. Per tornare dalla Capitale verso lo Stretto il 22 dicembre il costo del biglietto è di 238 euro, 22 euro in meno invece se si sceglie il 23 dicembre. Anche in questo caso crollano i prezzi per i giorni festivi: 106 euro il 24 dicembre, 69 euro a Natale.

Tornare in treno? Già… in ritardo. Prenotare oggi per il 22 dicembre è impossibile, sia per Milano-Reggio che per Roma-Reggio infatti tutte le soluzioni sono esaurite. Prendere il treno da Milano il 23 dicembre è possibile…ma è una follia. Costa ben 237 euro infatti il biglietto per tornare sullo Stretto, prezzo che fa pendere l’ago della bilancia verso l’aereo.

Tornare in treno il 23 dicembre, da Roma verso Reggio, è possibile a prezzi decisamente inferiori: 63 euro la soluzione più economica, il Frecciargento invece impiega poco meno di 5 ore (contro le 7 ore 1 9 dell’Intercity), rapidità che però ha un costo, 145 euro.

In attesa di vedere Ryanair a Reggio si spera nella soluzione Lamezia come ancora di salvataggio per risparmiare denaro utile per i regali di Natale? Stavolta non è possibile. Tornare da Milano a Lamezia il 22 dicembre costa 276 euro, 220 euro invece per il 23 dicembre.