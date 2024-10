Nato Martino: ‘Voglio rivedere presto i miei bambini della Scuola Calcio’

Sospensione di tutte le manifestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, settori giovanili e scuole calcio. E’ emergenza Coronavirus e l’Italia da qualche giorno si è blindata per tentare di limitare i contagi. Vale la pena sempre sottolinearlo che prima di ogni cosa va tutelata la salute del cittadino, poi c’è spazio anche per analizzare stati d’animo e ripercussioni. Citynow sport da giorni ascolta pareri ed opinioni, di presidenti e dirigenti delle tante società professionistiche e non, presidenti istituzionali ed enti di promozione.

Abbiamo scambiato qualche battuta anche con Fortunato Martino, già dirigente della Reggina e presidente della Scuola Calcio Francesco Cozza. Morale a pezzi, voce bassa e tanta preoccupazione: “Siamo in piena emergenza. E’ un momento difficilissimo per il Paese ed insieme a tutti quelli che già lo fanno, mi sento di invitare con forza tutti a seguire attentamente e correttamente le direttive del Governo.

Solo se remiamo tutti verso la stessa direzione questo brutto virus possiamo sconfiggerlo. Medici ed infermieri di tutta Italia stanno facendo un lavoro straordinario, ma hanno bisogno della nostra collaborazione. Il mio pensiero minuto dopo minuto va a loro, agli anziani a tutti i bambini. Si i bambini, che rispetto a tutti noi, con l’approssimarsi della Primavera avrebbero voglia di prendere aria e dare sfogo alle loro passioni e che invece sono chiusi in casa. Penso ai nostri bambini, tantissimi, quelli che quotidianamente frequentano il Clivia Reggio Village svolgendo attività di scuola calcio. Ci siamo adeguati alle direttive sospendendo i nostri allenamenti e rimandando la ripresa al prossimo tre aprile, si spera.

Facciamo gruppo e lottiamo tutti insieme, con l’augurio che presto tutto possa tornare alla normalità“.