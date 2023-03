Naufragio migranti, Mattarella a Crotone: "Presidente, vogliamo giustizia e verità"

Il presidente della Repubblica ha visitato prima i superstiti in ospedale, portando doni ai piccoli ricoverati, poi ha reso omaggio alle vittime nella camera ardente.

Applausi a Mattarella dai cittadini che chiedono “verità e giustizia”. Intanto si indaga sui soccorsi: chiesti gli atti a Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Il ministro Piantedosi riferirà alle Camere il 7 e 8 marzo.

Mattarella a Crotone, dopo la visita ai superstiti in ospedale, ha reso omaggio alle vittime. Si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare nella camera ardente al palazzetto Palamilone, da solo davanti ai feretri per alcuni minuti. Tanti gli applausi che i cittadini hanno riservato a Mattarella.

“Presidente, vogliamo giustizia e verità”, hanno gridato alcuni. I parenti dei defunti chiedono aiuto per il recupero dei dispersi e assistenza ai superstiti. Mattarella ha assicurato pieno sostegno ai profughi, aggiungendo che si occuperà della situazione e che gli afghani sono richiedenti asilo e la loro situazione è prioritaria. La richiesta più pressante a Mattarella è l’aiuto per il rimpatrio delle salme e sostegno a chi è sopravvissuto.

I doni ai bambini superstiti. Mattarella ha visitato nell’ospedale di Crotone i 15 superstiti, tra cui molti bambini. L’arrivo di Mattarella è stato preceduto da alcuni pacchi contenenti giocattoli fatti consegnare dal presidente ai piccoli degenti superstiti che si trovano nel reparto di pediatria: soprattutto peluche, pianole e piccoli robot telecomandati. “Presidente non ci abbandoni”, gli ha chiesto la folla all’uscita dall’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

“In momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, è importante sentire, anche in Calabria, la vicinanza dello Stato”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Le comunità di Cutro e di Crotone e tutta la regione – aggiunge Occhiuto – ringraziano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

foto: ansa.it