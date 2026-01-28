Latitante ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta arrestato in Svizzera
I militari del Ros, grazie ad attività tecniche e servizi di osservazione e pedinamento, anche transfrontaliero, sono riusciti a localizzare il ricercato all'interno di un'abitazione di Wetzikon, cittadina del cantone svizzero di Zurigo
Un latitante, Bruno Vitale, ritenuto affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle (Catanzaro), è stato arrestato dalla Polizia Cantonale di Zurigo (Svizzera) in collaborazione con la Polizia Federale elvetica, su indicazione del Raggruppamento operativo speciale Carabinieri.
L’arresto si inserisce nell’ambito dell’indagine ‘Ostro-Amaranto’ condotta dai carabinieri del Ros che, secondo l’accusa, ha ricostruito l’operatività della locale di ‘ndrangheta di Guardavalle, attiva nel soveratese e con ramificazione nel Centro-Nord Italia.
L’indagine ha portato, nel gennaio dello scorso anno, all’arresto di 44 persone in esecuzione di un’ordinanza del gip su richiesta della Dda di Catanzaro, accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, procurata inosservanza di pena, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione, porto in luogo pubblico e traffico, pure internazionale, di armi, anche da guerra, nonché di materiale esplodente, aggravati dal metodo mafioso.
L’uomo, momentaneamente ristretto in un carcere elvetico e in attesa di essere estradato in Italia, dovrà rispondere non solo delle accuse di partecipazione all’associazione mafiosa e possesso di armi contestategli nell’operazione ‘Ostro-Amaranto‘, ma anche di reati concernenti il traffico internazionale di sostanze stupefacenti contestategli con la misura cautelare dell’operazione ‘Kleopatra’ a cui era sfuggito lo scorso maggio.
La cattura di Vitale è giunta al culmine di una continua attività di ricerca da parte dei carabinieri del Ros che, sotto la direzione ed il coordinamento della Dda, con il supporto dell’Unità I-Can (Interpol Cooperation Against Ndrangheta) e in collaborazione con i reparti investigativi della Polizia federale svizzera, nonché con quelli della Polizia cantonale di Svitto e di Zurigo diretti e coordinati dall’Ufficio federale di giustizia svizzero e ministero pubblico della Confederazione Elvetica.