‘Ndrangheta, Klaus Davi annuncia azioni di guerrilla marketing contro i Tegano

Klaus Davi annuncia iniziative di guerrilla marketing contro il clan Tegano di Archi, una tecnica all’avanguardia condita da azioni sia sul piano legale che sul piano giornalistico. Azioni di forte impatto che il giornalista definisce senza mezzi termini “di guerrilla”.

“Noi non siamo per gli inchini ai mafiosi e per il rispetto. Ma quale rispetto, per questa gentaglia criminale? Chi la dura la vince, renderemo loro la vita difficile e non dovremmo essere i soli a farlo. Aspettatevi qualche coupe de theatre. Loro si sentoni i padroni di Reggio? Noi ci impegneremo affinché non sia così”.