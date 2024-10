‘Ndrangheta, Davi intervista il boss Imerti: “Klaus, mi hai fregato”

Mercoledi 8 dicembre uscirà l’intervista di Klaus Davi al boss Imerti, detto anche il “nano feroce”. Il boss Imerti al giornalista: ‘Klaus mi hai fregato’; e lui: “Ho usato le modalità dei killer”

Lo ha detto Klaus Davi in una dichiarazione che uscirà domani sul quotidiano Gazzetta del Sud a commento dell’intervista al boss Nino Imerti.

“Preferisco stare in prima linea, in trincea, sul pezzo. L’antimafia delle parate coi borselli di Gucci la lascio ad altri. Mi sono alzato alle cinque e mi sono appostato davanti alla caserma di Archi, da solo. E l’ho aspettato in macchina ascoltando la musica degli Abba, il mio gruppo preferito, icone LGBT. Ho fatto esattamente come facevano i killer durante le guerre di ‘Ndrangheta”.

“C’è gente che straparla di ‘Ndrangheta senza mai averne visto uno di affiliato. Io non ho una preparazione giuridica, lo so, ma nei territori so muovermi eccome. Ho la giusta faccia tosta”, ha continuato Davi.