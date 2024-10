‘Ndrangheta, scambio elettorale politico-mafioso: 10 arresti in Calabria

Per otto delle dieci persone coinvolte nell'operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per due i domiciliari

È in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di dieci persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso.

Per otto delle dieci persone coinvolte nell’operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per due i domiciliari.

I territori interessati dagli arresti sono quelli di Casabona, Scandale e Strongoli.

I particolari dell’operazione, in merito alla quale i carabinieri al momento non hanno fornito i dettagli, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 11, a Catanzaro, nella sede della Dda.

Fonte ansa.it