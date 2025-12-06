L’estetica avanzata alla conquista di Reggio con Esthe Dream

Il centro estetico di Francesca Barone è divenuto un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto per trattamenti come il needling, l'epilazione laser ed il microblading

Ci sono centri estetici che offrono servizi. E poi ci sono luoghi che riescono a far sentire le persone al centro di un’attenzione autentica. Esthe Dream a Reggio Calabria nasce così: dal desiderio di creare uno spazio in cui ogni donna possa ritagliarsi un momento solo per sé, sentirsi ascoltata e uscire con la sensazione di aver fatto qualcosa di buono per il proprio corpo.

Due anni fa Francesca Barone, giovane imprenditrice reggina, ha deciso di trasformare questo desiderio in realtà. Ha scelto il cuore della città, via Demetrio Tripepi 28, a pochissimi passi da piazza De Nava, ed ha immaginato un ambiente moderno, elegante, curato nei dettagli.

Oggi quel progetto è diventato una certezza per tante clienti che cercano professionalità, risultati e un rapporto umano sincero. Non a caso, fin dall’inizio Francesca ha voluto condividere il suo percorso con un team di professioniste giovani e preparate.

Estetica avanzata: tecnologia e risultati

Il cuore del centro è l’estetica avanzata. I servizi più richiesti includono:

Epilazione laser

Luce pulsata

Trattamenti corpo con macchinari dedicati

Trattamenti viso luxury

Grande attenzione anche al needling per smagliature e cicatrici: Esthe Dream è stata tra le prime realtà in città ad introdurlo in modo professionale. Un trattamento che molti considerano simile, per efficacia, a un intervento laser medico.

L’arte delle sopracciglia

Uno fra i tratti distintivi di Esthe Dream sono anche la dermopigmentazione ed il microblading.

Lavori di precisione che richiedono occhio, mano ferma e ascolto delle esigenze di ogni volto.

I servizi classici che completano il percorso

Accanto all’avanzata, restano i trattamenti di base, curati con la stessa attenzione:

epilazione tradizionale

massaggi

laminazione combo

trattamenti viso e corpo

Esthe Dream non è solo un centro estetico, ma un momento di pausa, un piccolo rito personale.

Per informazioni e appuntamenti: 3498553170

Esthe Dream – Via Demetrio Tripepi 28, Reggio Calabria

Instagram, Tiktok, Treatwell.