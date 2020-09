Chic & Love: a Reggio un angolo di paradiso dedicato all'universo femminile - FOTO

Chic & Love è il nuovo negozio di abbigliamento e accessori moda di via De Nava, n.56 che esprime uno stile glamour, di tendenza, abbastanza sobrio e molto raffinato.

Sono passati 10 anni da quando Alfredo e Caterina, oggi coppia nella vita e nella professione, hanno mosso i primi passi nel settore dell'abbigliamento e degli accessori femminili. Oggi la già maturata esperienza nel settore li porta ad affrontare una nuova sfida all'insegna della stessa passione di sempre.

Perchè 'Chic & Love'

"Abbiamo voluto dare questo nome alla nostra attività perché evoca due concetti fondamentali su cui si fonda questa nostra iniziativa:

chic per lo stile raffinato che contraddistingue le aziende con le quali collaboriamo;

love per la grande passione che abbiamo in questo lavoro, dalla ricerca del prodotto all'estrema cura del dettaglio".

Il nuovo negozio d'abbigliamento del centro città, dunque, si caratterizza non solo per lo stile romantico dei suoi arredamenti ma, soprattutto, per una proposta di abbigliamento inedita.

Chic & Love si occupa del total look di una donna:

"Questo concetto rimanda all'approccio totalizzante che ci guida nella cura dell'immagine femminile. Un perfetto equilibrio di armonie cromatiche e design glamour vestiranno la donna Chic & Love. Una donna che ama il tempo libero, che sa divertirsi ma che al contempo non rinuncia alla carriera".

La storia

Fino a pochi mesi fa, nel pieno della pandemia, sembrava impossibile pensare ad un futuro roseo. In questo stesso periodo, invece, i due proprietari progettavano lo store dei loro sogni:

"L'attività che è appena nata è stata pensata in un periodo certamente difficile, ma allo stesso tempo il 'migliore'. A condurli in questo percorso sono stati, di certo, l'amore per il loro lavoro e l'instancabile ricerca che caratterizza i loro giorni".

Maggiori informazioni

