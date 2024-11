Nei giorni della Festa della Madonna esercizi commerciali aperti fino alla mezzanotte.

La Confcommercio di Reggio Calabria comunica che, nell’ambito delle iniziative relative alle festività in onore della Madonna della Consolazione, di concerto con l’Amministrazione comunale è stato posticipato l’orario di chiusura delle attività commerciali la cui sede è ubicata nel centro storico della città.Gli esercizi commerciali potranno restare aperti fino alla mezzanotte. Sono molti gli eventi in programma che permetteranno anche quest’anno di avere in città, soprattutto nel centro storico numerose presenze di spettatori. Per tutte le informazioni del caso la Confcommercio comunica che è possibile contattare gli uffici di Via Castello numero 4.Reggio: nei giorni della Festa della Madonna posticipata la chiusura degli esercizi commerciali i need to buy the