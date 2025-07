Il calciomercato delle altre: Convitto e Longo potrebbero cambiare girone

Chi punta alla costruzione di una squadra vincente, guarda con grande attenzione in casa di quelle squadre che hanno vinto l’ultimo campionato di serie D. E per quello che riguarda il Siracusa, c’è un vero e proprio assalto ai calciatori aretusei.

Qualcuno si è già accasato come Maggio alla Scafatese e si rimane in attesa che la squadra campana ufficializzi, secondo forti indiscrezioni, anche Baldan, Suhs e Aquadro. Di Grazia è da tempo accostato alla Reggina, mentre ultimamente si parla insistentemente del duo d’attacco Convitto-Longo per il quale c’è un interesse concreto della Virtus Francavilla. Dovesse andare in porto l’operazione, i due calciatori si troverebbe a cambiare girone.