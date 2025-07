Reggio, ritorna la danza popolare con la XV edizione di ‘Lo Stretto che Balla’

Quindicesimo anno delle danze Tradizionali popolari del Centro Sud Italia, “Lo Stretto che Balla“, con la direzione Artistica di Agata Scopelliti.

Un viaggio che abbraccia il centro ed il sud con le Danze: tra Sonu a ballu del S.Agata ed Aspromontane, la Pizzica, la Tammurriata, la tarantella di Montemarano (nota per il suo bellissimo carnevale), il saltarello laziale e le bellissime danze tipiche Abbruzzesi ed il Ballettu Siciliano, il viaggio continua con le le danze del Mediterraneo, dalle danze palestinesi al Sirtachi della Grecia alle danze tipiche del nord Africa.

Nel corso della stagione, si terranno importanti stage da parte dei cultori e conoscitori delle tradizioni di appartenenza, com’è noto la direttrice Agata Scopelliti, professionista di altissimo livello, molto conosciuta in Italia ed all’estero, fa parte del gruppo Sud in Ballo.

Giovedì 18 settembre alle ore 20,00, nella sala museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina, si terrà il raduno presentazione della nuova stagione dello Stretto che Balla 2025/2026, per condividere in armonia e spensieratezza un incontro settimanale in convivialità ed aggregazione.

Leggi anche

Già si annunciano tantissime conferme di vecchi iscritti, di ritorni e di nuove comitive che intendono aggregarsi in una bella location e soprattutto in un’ambiente sano ed accogliente.